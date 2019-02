L´ex dels comuns Elisenda Alamany negocia anar amb Esquerra a les generals

Diversos representants d'ERC i de la plataforma Sobiranistes, que lidera la diputada Elisenda Alamany, mantenen converses sobre una possible aliança de cara a les eleccions generals del 28 d'abril. Els contactes es produeixen després del distanciament d'Alamany del seu partit, els comuns, que la van portar primer a fundar aquesta plataforma i després a abandonar el grup parlamentari i convertir-se en diputada no adscrita.

ERC i Sobiranistes han mantingut contactes, però no hi ha cap decisió presa, entre altres coses perquè l'anunci de l'avanç electoral és molt recent i encara hi ha marge per configurar les llistes: «De moment res concret. Només aproximacions», resumeixen les fonts oficials.

Amb l'objectiu d'eixamplar la seva base de votants, en les últimes convocatòries electorals ERC ja ha incorporat a les seves llistes candidats d'altres partits polítics, teixint aliances per exemple amb Demòcrates -de l'òrbita democristiana- i amb MES -de l'òrbita socialista-.

Amb un eventual pacte amb Sobiranistes, ERC buscaria acostar-se al votant més afí als comuns, partit amb el qual precisament es va disputar la victòria a les dues últimes convocatòries de les eleccions generals -en què els republicans van quedar segons per darrere de la llista de Xavier Domènech-.

Alamany va explicar que la decisió d'abandonar el grup és l'última que pren a títol individual perquè a partir d'ara prendrà les decisions col·lectivament, és a dir, amb tota la plataforma Sobiranistes. Aquesta és la resposta que va donar també a la pregunta sobre si es planteja concórrer als comicis amb altres sigles o passar a formar part d'un altre grup, quelcom que no farà a títol individual, però no descarta que Sobiranistes arribi a acords amb altres partits per a unes eleccions, després d'un debat col·lectiu.

La fins ara diputada de Catalunya en Comú Podem va explicar que abandona el seu grup parlamentari però pensa mantenir el seu escó, malgrat les pressions dels comuns perquè renunciï i cedeixi pas. Alamany, que va comparèixer en roda de premsa al Parlament al costat del diputat Joan Josep Nuet, va afirmar que l'espai que representen els comuns està «en fallida» i, malgrat haver nascut per «impugnar el règim», és ara «la crossa del PSOE».

Les divergències d'Alamany i Nuet -impulsors de la plataforma Sobiranistes, creada a l'octubre en el si dels comuns- amb la direcció de Catalunya en Comú tenen relació amb la, segons el seu parer, falta de pluralitat interna d'aquest espai i amb el posicionament en relació amb els Pressupostos Generals de l'Estat.

Alamany va lamentar que els comuns hagin equiparat l'independentisme amb l'extrema dreta per no donar suport als comptes estatals i va explicar que «el diàleg i les garanties democràtiques no es poden condicionar a l'aprovació d'uns pressupostos». A més, va criticar que els comuns no s'hagin posicionat més clarament del costat dels independentistes que han estat processats.



Gran distanciament

Aquest episodi representa la culminació del distanciament entre Alamany i la direcció de Catalunya en Comú Podem, que havia anat augmentant després de l'adeu de qui va ser líder dels comuns, Xavier Domènech, fins al punt que el 23 d'octubre es va presentar la plataforma Sobiranistes.