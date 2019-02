Les urnes dels Mossos guanyen

Ahir vam anar coneixent el capteniment dels darrers advocats a actuar en el macrojudici: Al matí, Pau Molins, advocat de Santi Vila, i, a la tarda, acabada la declaració de Jordi Sànchez, defensat per Jordi Pina. Olga Arderiu, que va intervenir demanant si la seva defensada s'havia reunit amb persones del govern, advocada de Carme Forcadell, demanà passar a un altre dia si la seva defensada havia de començar a declarar passades les sis. Josep Riba, el de Mundó, dimecres al vespre, va tenir compassió dels acusats a fi que poguessin descansar una mica i apressà l'interrogatori que acabà il·legalment passades les 8 (arribarien a la presó a les 11 de la nit, amb dutxes i cuines tancades, per tornar-se a llevar ahir a les 6). El dimecres van sorprendre M. Bergés (no va deixar passar ni un buit en la declaració de D. Bassa) i, sobretot, Judit Gené, que completà primmiradament els detalls que s'havia deixat M. Borràs. Ahir se'ns va recordar fins a la sacietat que la llei del referèndum era la 19/2017, desplegada amb els dos decrets de la Convocatòria i de transitorietat (139/2017 i 140/2017). La llei, segons S. Vila, no s'hauria hagut de publicar al DOGC, perquè no l'hauria feta «ni un estudiant de primer de Dret» (paraules textuals). Vila justificà tota la seva actuació (fins i tot la seva dimissió) i, malgrat refusar el terme negociació, es posà la medalla d'interlocució amb el govern central, on, com en el català, segons ell, hi havia més moderats que volien evitar el conflicte dels que diu la premsa.

Jordi Sànchez es defensà davant del fiscal Zaragoza, que volia trobar violència on sols hi va haver, si hi va haver alguna cosa, desordre públic el 20-IX-07. I deixà clar que sense violència els Mossos es van endur més urnes que els CFSE amb violència. El fiscal s'anava trobant amb les mans buides. Una cosa quedà palesa: El sistema digital del TS ha de millorar, ja que no hi va haver manera de mostrar per la pantalla uns tuits. I també la descàrrega de vídeos. De les declaracions de Jordi Cuixart... en parlarem més endavant.