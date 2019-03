Torra signa el decret de nomenament les noves conselleres de Presidència i Cultura

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha signat aquest diumenge al matí el decret de nomenament de Meritxell Budó com a noval consellera de la Presidència i portaveu del Govern, en substitució d'Elsa Artadi, i de Mariàngela Vilallonga com a nova consellera de Cultura, cartera que tenia fins ara Laura Borràs. Les dues noves conselleres prendran possessió dels seus càrrecs dilluns a les 9 del matí en un acte al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Budó, alcaldessa de la Garriga, deixarà la batllia en un plenari aquest diumenge al vespre. Budó i Vilallonga entren al Govern perquè les seves predecessores faran campanya per les municipals i el 28-A.

Elsa Artadi és la número dos de JxCat a Barcelona, que lidera l'empresonat Joaquim Forn, i Laura Borràs és la número dos del partit pel Congrés, en una candidatura que encapçala Jordi Sànchez.