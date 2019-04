El llibre infantil i juvenil confia a mantenir el 34% del «pastís» de les vendes de Sant Jordi

Bones expectatives per al llibre infantil i juvenil aquest Sant Jordi. Des del Gremi de Llibreters de Catalunya esperen la cita amb l'optimisme que proporcionen les xifres "sostingudes" de creixement dels darrers anys. Paula Jarrin, llibretera i vicepresidenta primera del Gremi, explica a l'ACN que les vendes d'aquest subsector han crescut un 2% anual després dels anys de crisi econòmica.

Per això, veu probable que aquest Sant Jordi la facturació torni a representar almenys el 34% del "pastís" literari total, és a dir, el percentatge que es va assolir en la diada de l'any passat. Aquestes xifres parlen de la bona salut d'aquest mercat, però amb tot Jarrin alerta d'una certa "bombolla" de títols, col·leccions i editorials especialitzades i posa data de caducitat a la tendència. Quan peti, diu, només la "bona literatura infantil i juvenil aguantarà".

Malgrat la seva relativa invisibilitat, el llibre infantil i juvenil representa al voltant del "40%-43% de tot el que es publica" sumant ficció i no ficció, llibre de text (escolar) al marge. Són dades del Gremi de Llibreters de Catalunya, a les quals la seva vicepresidenta primera Paula Jarrin afegeix que, tot i la crisi que ha travessat el sector, ja fa uns anys que la literatura infantil i juvenil creix en vendes i facturació a raó d'un 2% anual.

Si es té en compte que el Gremi de Llibreters espera augmentar enguany fins un 2% les vendes de llibres per Sant Jordi respecte l'any passat (amb 22 milions d'euros de facturació), només que el llibre infantil i juvenil mantingués el seu 34% del total registrat aleshores, ja incrementaria el nombre de vendes i la facturació.

La probabilitat que això passi és alta, tenint en compte l'actual creixement de l'oferta de títols, col·leccions, editorials i llibreries especialitzades, segons fa notar Jarrin. Com a portaveu del Gremi però també com a responsable de la llibreria Al·lots, Jarrin constata que els darrers dos o tres anys han anat "apareixent" noves col·leccions i editorials dedicades al gènere, i per tant també més volum de títols publicats.

"El fet de tenir més oferta i més llibreries especialitzades expliquen l'increment de facturació i venda", sosté la llibretera. Però això podria ser una arma de doble fil. Al seu parer aquest fenomen, que atribueix en part al "màrqueting del 'això funciona'", és un "bombollà" que tard o d'hora acabarà rebentant. "Quantes sobreviuran, no ho sabem, perquè s'ha de pensar en qualitat, en poder defensar un catàleg; i aguantaran les que hagin fet aquest treball i estiguin fent bona literatura infantil i juvenil", argumenta.

En aquest sentit Jarrin reclama "no caure en la perversió de la destrucció del llibre, a base de novetats que tapen el fons", defensa. La vicepresidenta del Gremi afegeix que seria bo "fer un pensament" des del sector per tenir un "cànon" d'un nombre determinat de títols que "sempre haurien de ser-hi" i que no es poden descatalogar. "No cal publicar tant, cal cuidar el que tenim i generar l'ideari d'aquelles lectures que ens marcaran a nosaltres coma prescriptors i els nens com a futurs lectors", rebla.



Tendències actuals



Des de la seva llibreria, Paula Jarrin detecta que almenys des de l'any passat hi ha hagut un increment de llibres divulgatius, títols "que ens expliquen el món dels animals, del cos humà, la ltecnologia o la prehistòria". Llibres, afirma, "que ho estan fent molt bé i que feia temps que necessitàvem".

Tampoc hi falta "el boom" dels llibres sobre dones i la revisió o "reinterpretació" de clàssics literaris en clau feminista. "Aquesta és una bona opció per parlar d'arquetips sense tenir por dels clàssics. El que hauríem de descartar són els ensucraments dels darrers anys", proposa.

D'altra banda, Jarrin celebra que darrerament també s'estiguin publicant títols "que desmunten les narratives fetes pels equips de màrqueting", diu en referència a literatura juvenil sobre "bulling escolar, malalties o amor romàntic". En canvi, "es comencen a detectar aquelles perles que parlen l'idioma dels joves i per als joves", celebra.