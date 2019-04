A la biorxa

Ahir, al macrojudici, es va començar fent un pas enrere per tornar als registres del 18/19-IX-2017 a les seus d'Unipost (operador postal liquidat l'abril del 2018) a Terrassa i Manresa, ja presents en el judici el 7 i 11 del passat mes de març. Aleshores ni l'empresa ni la Generalitat havien admès pagaments, de manera que ahir les acusacions furgaren de nou per trobar en algun lloc la desitjada malversació. Així cridaren Xavier Barragán, ex-director financer d'Unipost, Anton Raventós, expresident no executiu (sols del Consell d'Administració, cosí del president Pau Raventós, processat al 13) i Rafael Ramírez; cap de delegació de la zona Sant Joan de Barcelona. Unipost treballava per a la Generalitat d'ençà del 2016 i facturava entre 250.000 i 350.000 ?/mes segons un acord marc. Unipost es trobava en ple concurs de creditors. Les factures proforma es feien amb d'altres empreses. No sabia per què algunes no s'havien cobrat, però admeté que el programa de cobrament no funcionava amb correcció. Ramírez explicà xiroi que ell mateix havia rebut un grup d'agents de la GC, que van interrogar-lo sobre un material que ell també esperava ( sotto voce els companys comentaven que era material per a l'1-O). L'advocat Pina li va fer dir que la GC ni portava ordre de registre ni li va advertir que es podia negar a dir-los res. Tot seguit fou el torn de l'agent 17.130, coordinador de Mossos per la República, una sectorial de l'ANC, el qual volgué ser conegut amb el nom, Albert Donaire, soci d'OC, ANC i Plataforma per la Llengua. Havia demanat declarar en català, Marchena el reconvingué i, així i tot no recordà cap dels seus tuits («Estic amb el govern i l'1-O no penso tocar cap urna») ni xats, però sí que el dia 1-O (ell va ser a Ribes de Freser) calia actuar donant preeminència a la convivència i seguretat ciutadana abans de l'eficàcia. Ni malversació ni ordres judicials de la GC, i un mosso sense cap por, gairebé procaç... I per postres, abans de la pausa matinal, es va saber que Sandro Rossell i el seus havien quedat absolts a l'AN. Als acusadors, ahir, els sortia tot a la biorxa.