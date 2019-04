La Junta Electoral prohibeix a Puigdemont, Comín i Ponsatí presentar-se a les europees

La Junta Electoral Central ha decidit excloure Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí de les candidatures a les eleccions europees. Així ho ha denunciat l'advocat Gonzalo Boye en un missatge al seu perfil de Twitter.



PP com Cs van recòrrer la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí a la Junta Electoral Central (JEC) amb l'argument que no estan en "ús dels seus drets polítics" ja no podran exercir el càrrec per al qual es presenten -recorden que per assumir l'acta d'eurodiputat haurien de trepitjar territori espanyol, on serien detinguts-. A més a més, al·leguen que no són ni "electors" ni "elegibles" perquè no figuren al Cens Electoral de Residents Absents (CERA).





Ante el triunfo del independentismo en las elecciones de ayer, la Junta Electoral Central ha decidido excluir a @KRLS de las listas a las europeas para intentar frenar otra victoria... han puesto en riesgo la viabilidad de las elecciones europeas — Gonzalo Boye (@boye_g) 29 de abril de 2019

