La Fiscalia i les víctimes sol·liciten l'ingrés a presó de l'exprofessor dels Maristes

La Fiscalia i les acusacions particulars del cas Maristes han sol·licitat a l'Audiència de Barcelona convocar una compareixença de mesures cautelars en la qual demanaran que l'exprofessor Joaquín Benítez ingressi a la presó preventiva després de ser condemnat a 21 anys i nou mesos de presó per abusar sexualment de quatre alumnes.

Segons van explicar a Europa Press fonts judicials, van sol·licitar aquesta compareixença ahir al matí, un dia després que la Secció 21 comuniqués la decisió, tot i que encara no s'ha fixat data per a la compareixença, en què les parts exposaran els seus arguments.

Un dels advocats de les víctimes, Iván Fernández, va explicar a Europa Press que sol·liciten que Benítez entri immediatament a la presó, tot i que la condemna encara no és ferma, sobre la base del risc de fuga a causa de l'elevada condemna, al fet que l'exprofessor no té arrelament laboral ja que viu prop de la frontera, en un poble de Girona. Així mateix, l'advocat va recordar que Benítez va admetre en el judici dos dels quatre casos d'abusos, de manera que, tot i que recorri la sentència, tindrà una pena d'almenys 17 anys.

Aquest dilluns l'exprofessor va acudir a l'Audiència de Barcelona en estar citat per comunicar-li la sentència, portant l'habitual passamuntanyes, i, després de conèixer la decisió, va sortir del tribunal sense fer declaracions a la premsa i fugint a la carrera dels periodistes. La defensa de Benítez té deu dies de termini per presentar recurs d'apel·lació davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La sentència que va condemnar Benítez no és ferma. A banda dels 21 anys i 9 mesos de presó, el tribunal condemna el pederasta confés a indemnitzar amb 120.000 euros les seves quatre víctimes i declara la responsabilitat civil subsidiària de la Fundació Champagnat, propietària de les escoles Germans Maristes i que haurà de pagar les compensacions en cas que Benítez no tingui prou diners per abonar-les. Les acusacions entenen, tanmateix, que les circumstàncies del pederasta confés han canviat arran de l'elevada pena, cosa que pot haver disparat el risc de fugida.