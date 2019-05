Els Mossos alerten que no tenen prou agents

El portaveu del sindicat SAP-FEPOL, Toni Castejón, ha anunciat l'inici d'una nova onada de mobilitzacions sindicals per reclamar millores laborals que començarà dimarts vinent a la comissaria de l'Eixample de Barcelona. Ha dit que el motiu és que després de conversar amb els grups parlamentaris, la direcció general i el conseller d'Interior "ningú ha fet res" i per això si no hi ha cap avenç en la negociació amenacen amb iniciar un seguit de mobilitzacions "'sine die', fins que calgui, ja no pararem", ha dit Castejón. Imma Viudes, portaveu del mateix sindicat, ha dit que per pal·liar la manca d'efectius que denuncien des del 2016 han plantejat fer una "bossa d'hores estructural" perquè els agents que estan de festa puguin cobrir els torns sense efectius, però ha exposat que "l'administració s'hi està negant sistemàticament".

Castejón ha titllat de "gravíssim" el que ha passat els darrers mesos al cos dels Mossso d'Esquadra. En aquest sentit, ha exposat alguns casos concrets de manca d'agents indicant que un dia d'abril només hi havia una patrulla per a tot el Bages, un altre dia al Moianès no n'hi havia cap o que durant una setmana a Sant Cugat entre cinc agents havien de fer el servei de porta, l'oficina d'atenció al ciutadà i el servei Toga.

Per Imma Viudes que hi hagi 500 nous agents dels Mossos d'Esquadra que s'incorporin abans de l'estiu "és com tirar una galleda d'aigua al desert" perquè "qualsevol empresa amb un dèficit de 2000 treballadors entraria en fallida". I ha afegit que pel que fa la xifra d'agents que serien necessaris "la xifra de 2000 ha quedat obsoleta".

Castejón també s'ha referit als MENA. Ha dit que hi ha "irresponsabilitat o deixadesa" i que alguns "s'estan convertint en autèntics delinqüents". En aquest sentit ha apuntat diversos delictes que segons les seves dades haurien comès MENA.

Pel que fa a la carta i les declaracions de l'alcaldessa, Ada Colau, que ha dit que el Govern podria estar abandonant la seguretat a Barcelona amb fins electorals, Castejón ha dit que els 150 agents demanats per Colau haurien de ser "molts més" i que "no ve d'ara". "El problema de Barcelona no és de fa un mes o dos, fa anys que té un problema de seguretat, fa gràcia perquè els sindicats portem molt de temps reclamant-ho", ha dit.

Si bé la convocatòria de la concentració de dimarts vinent l'ha fet SAP-FEPOL i SICME, a l'acte també hi havia representants del moviment MOSS.O.S. i esperen que s'hi sumin els altres sindicats.