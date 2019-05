Així serà la gira europea de Puigdemont en la campanya electoral

El cap de llista de JxCat a les europees, Carles Puigdemont, viatjarà a Alemanya, Gran Bretanya i Eslovènia durant la campanya del 26-M. A més, l'expresident del Govern també participarà per videoconferència en un acte que farà la candidatura a Madrid. JxCat ha presentat aquest dimecres a la tarda el lema i la imatge de la campanya a l'Eurocambra: 'Persistim i guanyarem', amb la fotografia dels números u, dos i tres de la llista: Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Amb un pressupost de 400.000 euros, la formació confia en poder fer una campanya "molt europea amb el focus a Catalunya" per internacionalitzar el procés. JxCat, a més, denuncia que ha començat la cursa electoral de les europees amb "desigualtat de condicions" pels recursos de la Junta Electoral Central (JEC).

Fonts de la direcció de la campanya del 26-M han explicat a la premsa que es realitzarà una tramesa censal a 600.000 llars de Catalunya, inclosa Barcelona i l'àrea metropolitana. Per arribar a la resta del territori, JxCat es planteja implicar els diputats parlamentaris per fer arribar les paperetes arreu del país amb furgonetes, i superar així les "dificultats" que ha hagut de superar la candidatura pel veto -ja aixecat- de la JEC a Puigdemont, Comín i Ponsatí.

Als seus viatges, Puigdemont assegura que prioritzarà entrar en contacte amb catalans d'arreu del món, teixir aliances amb altres grups polítics, internacionalitzar el procés i transmetre la "idea catalana" sobre Europa. Des de la candidatura, de fet, consideren que la pròpia campanya ja forma part de la promesa electoral ja que es viatjarà per Europa per explicar "què està passant a Catalunya". Així ho han explicat també el director de la campanya, Aleix Sarri, i la diputada parlamentària Aurora Madaula, en una roda de premsa aquesta tarda a la seu de JxCat.

Puigdemont, Ponsatí i Comín | ACN

A banda dels desplaçaments a Alemanya, Gran Bretanya i Eslovènia, JxCat farà un acte públic a Madrid -no davant les presons-, amb intervenció a distància de Puigdemont. La candidatura destaca que "molts ciutadans" de la resta d'Espanya estan en contra de la "repressió" i volen enviar un "toc d'atenció" a l'Estat votant JxCat. La formació independentista també assegura que ha rebut peticions per fer d'apoderat d'arreu dels Països Catalans, Euskadi i Andalusia. Puigdemont també intervindrà per videoconferència als actes de JxCat del vespre arreu del Principat.

JxCat també es reserva el 15 de maig per donar suport al president del Govern, Quim Torra, durant la seva declaració al TSJ, acusat de desobediència per mantenir la pancarta a favor dels "presos polítics i exiliats" i el llaç groc a la façana del Palau de la Generalitat.

Tret de sortida des d'Eslovènia

Des de Schengen -on Puigdemont ha atès els mitjans juntament amb Comín i Ponsatí-, l'expresident ha explicat aquest dimecres que en realitat feia temps que tenia "el compromís" d'anar a Eslovènia, just abans de la seva detenció a Alemanya. "És un compromís que he mantingut i per tant vull anar-hi", ha assegurat.

Segons ell, Eslovènia és un país que demostra "quin és el resultat del compromís amb la democràcia, l'autodeterminació i els drets humans". "Alguns haurien volgut fa uns anys que Eslovènia avui no fos un país, no existís", ha denunciat, afegint que és un aliat "lleial a Europa" i un "espai de llibertat".