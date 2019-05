Almenys dos detinguts per la desaparició de la dona de Cornellà

Els Mossos d'Esquadra van detenir almenys dues persones a Cornellà de Llobregat per la seva suposada relació amb la desaparició de Janet Jumillas, de 39 anys, el passat 13 de març en aquest municipi de barceloní.

Segons van informar fonts pròximes a la investigació, agents dels Mossos d'Esquadra van detenir a mig matí un home a Cornellà i van procedir a escorcollar el seu domicili, amb la presència de l'arrestat i de membres de la policia científica.



Operació oberta

Després d'aquesta primera detenció, els agents van arrestar un altre sospitós, en una operació que continua oberta, per la qual cosa no es descarta que hi hagi més implicats.

El primer dels detinguts és un conegut de la desapareguda, però que en principi no mantenia cap relació sentimental estable amb ella, segons les fonts.