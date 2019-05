Arrimadas marxa del Parlament després de «l'etapa més negra de la democràcia»

En el seu comiat del Parlament, la portaveu nacional de Cs, Inés Arrimadas, va rememorar ahir l'etapa «més negra» que ha viscut segons el seu parer la cambra catalana en democràcia, i va augurar que el seu partit governarà a Catalunya i a Espanya per recuperar «el somni» que la va portar a aquesta comunitat.

Durant el ple del Parlament d'aquesta setmana, l'últim al qual intervé Arrimadas abans de la seva incorporació al Congrés dels Diputats, l'encara líder del partit a Catalunya va recordar algunes de les jornades viscudes a la cambra catalana. «M'emporto moments que no oblidaré mai. Aquest Parlament reflecteix el que viu la societat catalana, la confrontació i la divisió i fractura social que ha provocat el nacionalisme. El procés ha fet molt de mal», va dir.

En aquest context, va dir haver viscut «les etapes més negres» de la democràcia quan, va afegir, una «minoria va voler passar per damunt d'una majoria», en al·lusió encara que sense citar-lo a l'aprovació de les lleis de «desconnexió» i a la declaració unilateral d'independència.

L'independentisme recuperarà la majoria absoluta al Parlament en les properes setmanes si es confirmen les renúncies a l'escó dels diputats de JxCat Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez, que han estat escollits diputats del Congrés en les passades eleccions generals. Fonts de JxCat van explicar que Turull, Rull i Sànchez no han presentat encara la seva renúncia, però la diputada Laura Borràs (JxCat), que també se n'anirà al Congrés, la va donar per feta en la seva última intervenció davant la Cambra. «Marxo, però en companyia de Jordi Sànchez i els consellers Rull i Turull, que no han pogut ser plenament diputats d'aquest Parlament en aquesta legislatura», va exposar des del faristol del Parlament. Va recordar que no han pogut acudir als plens per la seva situació de presó preventiva i que uns llaços grocs col·locats en els escons així ho han recordat: «Segurament treureu els llaços que els fan tristament presents, però no els oblidareu. Jo seguiré treballant per ells i amb ells».