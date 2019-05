Centenars de persones donen suport a Quim Torra abans de declarar al TSJC

Centenars de persones han acompanyat el President de la Generalitat Quim Torra en el seu camí des de l'Arc de Triomf fins al TSJC, pocs minuts abans d'entrar a declarar acusat de desobediència per mantenir la pancarta a favor dels "presos polítics" al balcó de la Generalitat. Hi havia entitats, representants del món municipal i també ciutadans anònims.

El president de la Generalitat ha assegurat just abans de declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que hi va a "acusar l'Estat d'aquesta deriva autoritària". A través del seu compte de Twitter, el president català ha garantit també que defensarà la llibertat d'expressió "fins a les últimes conseqüències".

Torra declara avui dimecres a dos quarts d'onze del matí com a investigat per desobeir les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) que l'obligaven a retirar dels edificis públics els llaços grocs i les pancartes que demanaven la llibertat dels "polítics presos". El TSJC l'ha citat després d'admetre a tràmit una querella de la Fiscalia Superior per desobediència després que Torra decidís mantenir la pancarta a favor dels "presos polítics i exiliats" al balcó del Palau de la Generalitat.