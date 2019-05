ERC confirma el seu «no» a que Iceta sigui senador

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha confirmat aquest dimecres que el seu partit votarà 'no' a que el líder del PSC, Miquel Iceta, sigui elegit per la Cambra catalana com a senador per designació autonòmica, el que allunya el socialista de presidir el Senat.

Ho ha dit en roda de premsa des del Parlament, on ERC ha reunit al seu grup parlamentari per deliberar: "Avui el 'no' és inevitable i ningú ens pot parlar de cortesia parlamentària. Vam veure el nom a la premsa sense que parlessin abans amb els grups".

"No hi ha cortesia parlamentària quan es decideix empresonar als teus companys d'escó. Van pensar en la cortesia parlamentària quan van aplicar el 155? No van mirar a la cara de les famílies dels presos quan van venir a aquest Parlament", ha retret als socialistes catalans .