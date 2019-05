El Tribunal carrega contra l'estratègia d'algunes defenses: «És una provocació»

El tribunal que jutja l'1-O al Tribunal Suprem va criticar durament l'estratègia de defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, amb els testimonis que aquest dimarts ha portat a declarar. Entre ells, el portaveu d'Escoles Obertes, Ramon Font, la filòsofa Marina Garcés o quatre lletrats del Col·legi d'Advocats de Manresa, que l'1-O van estar prestant assessorament jurídic el dia del referèndum.

Un d'ells, Lluís Matamala, es va discutir amb el tribunal perquè volia declarar en català. Fonts del tribunal diuen van expressar un «profund malestar» dels magistrats per l'estratègia de defensa de Cuixart i van dir que el comportament de «testimonis i advocats és intolerable i una provocació». «El seu comportament frega els límits del codi deontològic de l'advocacia», reconeixen aquestes fonts. Una valoració que, segons sostenen, és unànime entre els set magistrats.

Les topades entre la defensa del president d'Òmnium Cultural i el president del tribunal van ser una constant en els últims dies. Marchena va tallar respostes de testimonis quan va considerar que la seva declaració s'encaminava cap a una valoració de caràcter polític o va declarar impertinents preguntes dels advocats que creia que anaven en aquesta mateixa direcció.

Ahir va seguir passant, per exemple, amb el testimoni de la professora de filosofia de la UOC Marina Garcés, que des de l'inici va topar amb Marchena quan va dir que tenia un «cafè pendent» amb Cuixart. «Li pregunto per la relació, no si hi té algun cafè pendent», li va dir. Marchena va tallar en diverses ocasions l'interrogatori, per exemple, quan la testimoni va dir que l'1-O va al·lucinar. «Si és professora de filosofia, ho ha de saber, no ve aquí per comunicar el seu grau d'al·lucinació o el seu estat febril, ve exclusivament a explicar què va passar», li va dir.



Membres de la Mesa

Dos exmembres de la Mesa del Parlament amb Carme Forcadell –Lluís Corominas i Anna Simó, investigats per desobediència al TSJC- van defensar al Suprem que totes les resolucions que van passar per la Mesa es van ajustar al reglament i que havien de tramitar-les sense entrar en el fons o valorar si podien ser anticonstitucionals.