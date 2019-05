L'advocat de Forn creu que els presos quedaran en llibertat quan acabi el judici

L'advocat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, Xavier Melero, va pronosticar ahir que els polítics empresonats quedaran en llibertat quan acabi el judici al Tribunal Suprem. Segons ell, ara mateix «l'únic argument que queda és el risc de fugida en ple judici; quan acabi el judici, aquest argument desapareix» i per això demanarà la seva llibertat, cosa que espera que el tribunal accepti.

De fet, considera que «l'error fonamental» del Suprem és la presó preventiva. «Aquest judici, sense presó preventiva, seria una altra cosa», va assegurar. El lletrat va dir que demanarà al Suprem que Forn pugui assistir a l'Ajuntament de Barcelona a la presa de possessió com a regidor, perquè és un acte que ha de ser presencial. En canvi, veu «agosarat» que Carles Puigdemont vagi a Madrid a recollir l'acta d'eurodiputat.



Inhabilitació de dos anys

En una entrevista a RAC1, Melero va dir que creu que el judici ha anat bé per a les defenses, i creu que la «millor sentència possible» seria una condemna per desobediència greu al Tribunal Constitucional, que comportaria una inhabilitació de dos anys per a càrrec públic. Com que els presos hauran passat dos anys a presó, tindrien dret a una indemnització per mal funcionament de l'administració, va dir. Segons ell, el judici acabarà a mitjan juny i la sentència no creu que estigui publicada abans d'octubre. En tot cas, creu que «la versió exculpatòria no ha estat desvirtuada» i veu impossible una condemna per rebel·lió, «tant la clàssica com la postmoderna». Tampoc hi veu sedició, tot i que l'Advocacia de l'Estat, segons ell, «veu claríssima la sedició perquè els ciutadans van impedir l'accés de la policia als centres de votació, però això sovint col·lideix amb el dret a manifestació, i cal que s'apliqui molt restrictivament». «La violència és insignificant, no serveix per fonamentar la crisi d'estat que suposa el delicte de conspiració», va afegir. «La discussió és de temptatives, es volia disposar de diners públics per destinar-los a un referèndum, però en algun moment algú va desistir i va posar els mecanismes administratius al servei de la Generalitat perquè no passés», va concloure. Sobre l'actuació policial, ha dit que «cap cos va complir la interlocutòria judicial».