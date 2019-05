El Parlament tomba que Iceta sigui designat senador amb els vots en contra dels independentistes

El Parlament ha rebutjat aquest dijous designar el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, com a senador autonòmic, a causa del 'no' dels grups independentistes.

No hi ha hagut sorpreses i, en una votació electrònica i secreta després que es posicionessin tots els grups, el ple ha rebutjat la designació, amb 25 vots a favor (PSC i Catalunya en Comú Podem), 65 en contra (JxCat, ERC i CUP) i 39 abstencions (Ciutadans i PPC).

El 'no' inèdit de la cambra catalana, que sempre havia avalat els senadors proposats pels grups, frustra així l'operació dels socialistes perquè Iceta sigui nomenat president del Senat, com desitjava el president del Govern, Pedro Sánchez.

Els socialistes catalans han intentat fins a l'últim minut sortejar el veto anunciat per ERC, JxCat i la CUP.

La fórmula: demanar al president del Parlament, Roger Torrent (ERC), que la votació es fes amb paperetes, de tal manera que els diputats només poguessin dipositar un vot amb el nom del candidat proposat o en blanc, però no votar-hi en contra.

No obstant això, la Mesa del Parlament ha rebutjat dues vegades adoptar aquest sistema i la votació s'ha fet per via electrònica i secreta, "com s'ha fet els últims deu anys", segons subratllen fonts parlamentàries.

"Sigui quin sigui el resultat de la votació, per dolorós que pugui semblar, no em restarà un bri de voluntat de trobar solucions acordades a través de l'únic camí que tenim, que és el del diàleg, la negociació i el pacte", ha assegurat el primer secretari del PSC quan ha pres la paraula en el ple, escassos minuts abans que es rebutgés la seva designació.

Més contundent ha estat en la seva intervenció la portaveu dels socialistes, Eva Granados, que ha acusat ERC i JxCat de "volar ponts" de diàleg per "tacticisme electoral".

El grup del PSC-Units considera que, més enllà d'anar contra la "cortesia parlamentària", el bloqueig a la designació d'Iceta vulnera els seus "drets fonamentals de representació", per la qual cosa ja han avançat que estudiaran un recurs davant el Tribunal Constitucional.

Com a resposta a aquestes acusacions, els grups independentistes han retret a Iceta que vulgui donar-los "lliçons de cortesia" quan el líder del PSC no l'ha aplicat, segons el seu parer, cap als "presos polítics i exiliats".

També la CUP ha votat en contra de designar Iceta, si s'escau perquè no creuen que la Generalitat hagi de tenir cap representant a la Cambra Alta.

Els comuns, que són els únics que han optat per fer costat a PSC-Units en el 'sí' a Iceta, han deplorat la "gesticulació" dels grups independentistes, una posició que ha atribuït al context de la campanya del 26M.

De la seva banda, Cs i PPC han dirigit les seves crítiques cap als socialistes, als qualss han recriminat que "trenquessin la unitat constitucional" i confiessin en els independentistes, que finalment els han deixat "tirats".