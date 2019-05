EN DIRECTE | Junqueras encaixa les mans amb Pedro Sánchez

Encaixada de mans i breu salutació entre el president d'ERC i diputat, Oriol Junqueras, i el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. Ha estat Junqueras qui, després de votar, ha passat per davant de l'escó del líder del PSOE, l'ha felicitat pels resultats i li ha desitjat "encerts". També ha estat una estona parlant amb l'exministre d'Exteriors i candidat a les europees, Josep Borrell, i ha saludat altres exmembres del govern espanyol com Margarita Robles (Defensa), Dolores Delgado (Justícia) i Fernando Grande-Marlaska (Interior).

També ha saludat al president espanyol Josep Rull, que ha donat la mà a Carmen Calvo. Turull, en canvi, inicialment no ha passat per davant de Sánchez i, posteriorment, l'ha saluda de passada amb un fugaç 'hola' però no hi ha hagut encaixada de mans. Durant la primera votació, també s'han trobat de cara Jordi Sànchez i Pedro Sánchez, que s'han donat la mà i han parlat breument. El diputat de JxCat també ha fet dos petons a Margarita Robles.

A l'inici de la sessió també s'ha vist els tres diputats presos de JxCat obrint uns sobres que els han facilitat els companys d'escó i que es tractava de cartes que els hi ha adreçat Carles Puigdemont. En la segona votació per a la presidència, Jordi Turull ha baixat fins a l'escó que ocupa José Zaragoza i en passar per davant de Pedro Sánchez l'ha saludat amb un ràpid 'hola' però no hi ha hagut encaixada de mans, com sí s'ha produït amb Rull, Turull i Junqueras.

Enmig de les votacions, Sànchez també s'ha aixecat a parlar amb l'exministra i candidata a presidir la cambra, Meritxell Batet, i la portaveu socialista, Adriadna Lastra.



Converses i salutacions

Aprofitant que les votacions són llargues i la sessió durarà diverses hores, l'ambient a l'hemicicle és relaxat i s'ha vist els quatre diputats empresonats conversant amistosament amb els seus companys de grup i també d'altres que s'acostaven a saludar-los, com els bascos de PNB i Bildu. Aprofitant el primer recompte, molts diputats han sortir de l'hemicicle per anar a la cafeteria reservada per als diputats. També ho han fet Sànchez, Rull i Turull. Mentre siguin al Congrés tenen llibertat de moviments dins l'hemicicle, tot i que les porten que hi tenen accés directe estan custodiades en tot moment per la policia.