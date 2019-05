La roba trobada amb el cos del Prat coincideix amb la de la dona desapareguda

La roba que portava el cadàver trobat dimarts en un solar del Prat de Llobregat té elements de coincidència amb la de Janet Jumillas, la dona que va desaparèixer el passat 13 de març, si bé la jutgessa i els Mossos d'Esquadra segueixen pendents que els forenses certifiquin la seva identitat. Segons fonts de la investigació, de tots els elements trobats fins al moment a l'escenari on uns operaris van localitzar un cadàver en estat de descomposició no hi ha cap que descarti que es tracti del cos de Jumillas.

Al contrari, segons les fonts, la majoria d'indicis recollits fins al moment, com la roba, avalarien la hipòtesi amb la qual treballen els Mossos d'Esquadra, en el sentit que tot apunta que es tracta del cadàver de Jumillas. Dos operaris van localitzar un cadàver en un solar del Prat, ocult en un forat d'uns 4 metres de profunditat i 30 metres de longitud.



Recerca de pistes

La policia científica dels Mossos d'Esquadra va acudir ahir al matí a la zona per buscar més pistes que ajudin a confirmar la identitat del cadàver, al qual ahir a la tarda s'estava practicant l'autòpsia per determinar les causes de la mort.

El solar on va ser localitzat el cadàver estava fa dies ple d'arbustos, que uns operaris havien començat a retirar per netejar la zona, la qual cosa va propiciar que es localitzés el cos. La titular del jutjat d'instrucció número quatre del Prat de Llobregat va dirigir l'aixecament del cadàver, al costat del fiscal i un equip forense. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutgessa va obrir diligències prèvies, a l'espera que la víctima sigui judicialment identificada.

Per l'homicidi de Jumillas continua en presó preventiva des del passat 9 de maig Aitor G.P., a qui els Mossos van veure llençar una setmana després de la desaparició de la dona unes ulleres trencades de la víctima i dues baietes amarades en sang, que també tacava les parets i el terra de casa seva a Cornellà, on hi havia pintura recent en part de l'habitatge.

Jumillas, de 39 anys i mare de dos fills, va acudir el 13 de març a fer unes gestions a l'oficina de l'Agència Tributària de Cornellà i va aparcar el seu vehicle prop d'aquest lloc, situat a pocs metres del pis d'Aitor G.P. Després de fer les gestions a Hisenda, Jumillas va enviar un missatge de veu al seu nebot, informant-lo que ja havia acabat i que en mitja hora arribaria a Viladecans, en la que va ser la seva última comunicació amb el seu telèfon mòbil.



Comunicacions

Els Mossos van iniciar una investigació davant la denúncia per la desaparició de Jumillas, en la qual van descobrir que Aitor G.P., vinculat al tràfic a petita escala, havia mantingut comunicacions amb la dona durant els dies previs a la seva desaparició, per la qual cosa va ser citat a comissaria el 21 de març.

Aquell mateix dia, Aitor G.P. va ser observat per agents dels Mossos llençant a l'interior d'un contenidor bosses d'escombraries en les quals, una vegada recuperades, es van trobar unes ulleres trencades propietat de Jumillas, un tros de corda amb cabell i dues baietes amarades en sang de la dona.

A més, la versió que va oferir Aitor G.P. a comissaria entrava en contradiccions i falsedats amb les proves obtingudes per la intervenció telefònica i de geolocalització, segons els investigadors. Després de la detenció, els Mossos d'Esquadra van localitzar en l'habitatge del sospitós a Cornellà restes de sang humana, tant a les parets com a terra, cosa que fa presumir als investigadors que va ser en aquest domicili on es va produir el crim.

Un dels aspectes que van cridar l'atenció dels Mossos en l'escorcoll de l'habitatge del detingut, de 32 anys i nacionalitat espanyola, va ser que una part del pis tenia pintura recent.



Més detencions

L'advocat de la família de Janet Jumillas, Jorge Albertini, va explicar que estan a l'espera de la confirmació oficial que el cadàver és el d'ella, però va considerar que «en un 99% és ella». Albertini va expressar que el cas és «estrany i curiós», per la qual cosa si es confirmen algunes línies d'investigació que actualment estan obertes, creu que hi haurà més detencions de persones implicades.