Detenen un noi que gravava amagat amb el mòbil una noia a la dutxa d'un gimnàs

Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 22 anys per presumptament gravar d'amagat amb el seu mòbil una usuària d'un gimnàs del districte de l'Eixample de Barcelona mentre era a la dutxa.



Segons ha explicat La policia catalana, el matí d'aquest dilluns han rebut un avís del gimnàs pel succeït, i el presumpte autor ha estat detingut per delicte de descobriment i revelació de secrets.



El detingut, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, suposadament va utilitzar el seu mòbil per captar imatges de la víctima, de 24 anys, mentre era a la dutxa.



Els Mossos recorden que "gravar algú en la seva intimitat sense el seu consentiment no és cap joc, és un delicte".







