Ernest Maragall atura la negociació amb Colau pel seu «flirteig» amb el PSC

L'alcaldable d'ERC, Ernest Maragall, va anunciar que atura les negociacions amb BComú per a la formació del govern de Barcelona. Maragall ho va definir com un «parèntesi» en les converses fins que els comuns no aturin el «flirteig» amb PSC i Manuel Valls. L'alcaldable d'ERC va insistir que no és una suspensió de les converses perquè s'ha «avançat molt», però va assegurar que les negociacions no es reprendran fins que els comuns no «aclareixin l'escenari». Maragall va dir que «respecta la deliberació» de BComú, però va reivindicar l'oferta de govern bipartit com «la millor possible». Segons va explicar, els republicans han ofert als comuns que la seva candidata, Ada Colau, tingui un «rol de màxim nivell de representació» al govern. Es tractaria d'un figura que actualment no existeix i que estaria per sobre de la primera tinença d'alcaldia.

Maragall va defensar que l'aturada de les negociacions és el més «oportú» en aquest moment perquè «l'esforç» que s'està fent en les converses és «incompatible» amb «l'estratègia paral·lela» dels comuns amb el PSC, un acord que seria possible sempre que Valls donés suport a la investidura de Colau, quelcom que l'exprimer ministre francès ja ha dit que està disposat a fer. «Des del respecte a la deliberació» dels comuns, Maragall va advertir que no acceptarà tenir un «rol de figurant» ni de «crossa útil» en un hipotètic tripartit d'esquerres.

«No podem acceptar que continuïn insistint en el tripartit», va destacar Maragall, que es va mostrar «disposat» a trobar-se amb Colau per aclarir les seves posicions i reprendre les negociacions. A més, el candidat republicà va alertar que un govern de BComú i el PSC amb el suport de Valls serà inestable i estarà «condicionat» per l'exprimer ministre francès. En aquest sentit, va reivindicar l'acord entre comuns i republicans com «el millor possible» per a la governabilitat de la ciutat.



El PSC manté l'estratègia

Per part seva, el PSC manté les converses per fer un acord amb BComú per al govern de Barcelona. Ho va dir la número dos dels socialistes, Laia Bonet, a través d'una piulada poques hores després que l'alcaldable d'ERC decidís aturar les negociacions. Bonet va assegurar que el PSC segueix «treballant per fer un bon acord de govern de progrés pro-Barcelona entre BComú i PSC, al marge que BComú mantingui obertes converses amb altres formacions».