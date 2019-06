Forcadell al TS: Estic sent jutjada per ser qui soc, no pels meus actes

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha manifestat que està sent jutjada per rebel·lió al Tribunal Suprem per la seva trajectòria política i no pels fets que va cometre, i "prova d'això són els desesperats i descarats intents de canviar la realitat" per sostenir l'acusació contra ella.

"Afirmo que estic sent jutjada per la meva trajectòria política, per ser qui soc, no pels meus actes, no pels meus fets", ha lamentat Forcadell, que s'enfronta a 17 anys de presó, i ha assegurat que va fer "exactament" el mateix que els seus companys de Mesa, acusats de desobediència a Catalunya.

L'expresidenta del Parlament, acusada de "promotora" de la rebel·lió des de la Cambra catalana, ha defensat que "la paraula al Parlament ha de ser lliure": "No podem convertir el Parlament en un òrgan censor, la censura no ha d'entrar al Parlament".

Ha insistit que les iniciatives parlamentàries no són mai de la Mesa i ha denunciat que durant el judici s'hagi fet "un extraordinari esforç" que sortís el seu nom "com més vegades, millor" per diferenciar-la dels seus companys de Mesa i incriminar-la "amb falsos testimonis" però "sense cap prova".

Forcadell creu que hi ha hagut una "fèrria voluntat" d'incriminar-la i que per això la Fiscalia va dir en el seu informe final que no va poder acudir a la reunió clau sobre seguretat l'1-O celebrada el 28 de setembre del 2017 entre el Govern i la cúpula de Mossos: "És fals, ningú no em va convocar, em vaig assabentar d'aquesta reunió en aquesta Sala. Com pot ser que l'única cosa que es canviï (de l'escrit de Fiscalia) sigui aquesta falsedat?".

"Sembla que aquests quatre mesos de judici no han servit per a res", ha opinat Forcadell, que ha lamentat també que les acusacions hagin mantingut les seves tesis malgrat haver tingut l'oportunitat de canviar els seus escrits després de la prova practicada.

"Després de 447 dies de presó injusta i després de quatre mesos de judici", ha dit Forcadell, "resulta totalment incomprensible" que estigui asseguda al banc dels acusats del Suprem sense que, segons el seu parer, hi hagi res, "cap acte, cap tuit, cap correu, ni trucada, ni whatsapp que justifiqui" que estigui separada dels seus companys de Mesa, que s'enfronten a una petició d'inhabilitació.