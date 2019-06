La jutge del 13 rebutja processar per organització criminal 27 investigats per l'1-O

La titular del jutjat d'instrucció número 13 ha rebutjat processar per organització criminal 27 investigats per l'1-O, tal i com demanava la fiscalia. La petició afectava càrrecs del Govern, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i empresaris.

També volia incloure la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barbarà, que no està investigada en aquesta causa. A més de rebutjar això, la jutge aixeca el processament de dos càrrecs de la Generalitat i d'un empresari. Es tracta de Meritxell Masó, llavors secretària general del Departament de Governació i ara de Presidència; Montserrat Vidal, de l'àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, i José María Gispert, gerent d'Indugraff Offset S.A.