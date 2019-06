Ciutadans trenca amb Valls per facilitar la investidura de Colau

Ciutadans va decidir trencar amb Manuel Valls a l'Ajuntament de Barcelona i constituir un grup propi només amb els seus tres regidors, després que l'ex-primer ministre francès facilités la reelecció d'Ada Colau com a alcaldessa de la capital catalana. La divisió de vot de dissabte passat durant la constitució de l'Ajuntament entre els sis regidors de la coalició Barcelona pel Canvi-Cs presagiava un divorci que va consumar l'executiva de Ciutadans. Poc més d'un any ha durat una relació marcada pel distanciament de l'ex-primer ministre francès amb el posicionament del partit taronja sobre Vox, que no agradava gens a l'aspirant amb el suport de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, com ha manifestat en diverses ocasions.

La portaveu de la formació taronja, Inés Arrimadas, va explicar que la gota que ha fet fessar el got ha estat el suport de Valls a la investidura de Colau com a alcaldessa al costat dels altres dos regidors independents de la llista Barcelona pel Canvi-Cs, l'exsocialista Celestino Corbacho i Eva Perera.

Després d'aquesta ruptura, l'Ajuntament de Barcelona passarà a tenir set grups municipals, ja que Manuel Valls, Celestino Corbacho i Eva Parera, els tres regidors independents que van votar a favor de la investidura de Colau com a alcaldessa, poden formar un grup propi, mentre que Mari Luz Guilarte, Paco Sierra i Marilén Barceló, els tres de Ciutadans que van votar en blanc, poden crear-ne un altre.

Després de conèixer la decisió de Ciutadans, Valls va emetre un comunicat concís i contingut en el qual va explicar que està avaluant l'escenari polític que s'obre per a la seva plataforma després de la ruptura amb Cs i que la valorarà «en el moment oportú». Va aprofitar el comunicat per reafirmar-se en el «sí» a Ada Colau amb la finalitat de «frustrar l'accés de l'independentisme» a l'Ajuntament, ja que els seus tres vots, més els del PSC, eren imprescindibles perquè l'alcaldessa revalidés el càrrec i frustrar així les opcions d'Ernest Maragall (ERC), el guanyador de les eleccions.

De la seva banda, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, es va mostrar convençut que la ruptura de Cs amb Valls reflecteix que «allò que ha de fer el senyor Rivera és integrar-se al PP». Des del PSC, el seu secretari d'organització, Salvador Illa, va destacar que «els pactes de Ciutadans amb Vox comencen a passar-li factura».

En canvi, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va treure importància a aquesta ruptura perquè, indistintament de la relació amb la formació taronja, «Manuel Valls seguirà sent el mateix Manuel Valls».

Per part seva, l'alcaldessa de Barcelona va demanar no «reduir la política al tacticisme de curta mirada» i evitar els «bloqueigs, els blocs i els ultimàtums». En contraposició, Colau va fer una crida a «aconseguir un clima polític més estable» i «de major cooperació i d'acords». L'alcaldessa va recordar que acaba «un cicle electoral intens» i va afirmar que cal «trobar un camí d'estabilitat política i institucional».