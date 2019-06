El Suprem obre la porta a preguntar al Tribunal de Justícia de la UE sobre la immunitat de Junqueras

El Tribunal Suprem ha obert la porta a plantejar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), a Luxemburg, sobre l'abast dels privilegis i la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. El tribunal accedeix a la petició de la defensa de l'expresident (a través d'un recurs de súplica) i dona tres dies a totes les acusacions i també a la defensa de Junqueras perquè es pronunciïn sobre de si cal o no formular aquesta consulta al tribunal europeu per resoldre el recurs de súplica i també què s'hauria de consultar.

El lletrat de Junqueras havia demanat un permís permís perquè pogués sortir de la presó i anar davant la Junta Electoral Central (JEC) a acatar la Constitució el 17 de juny. La fiscalia s'hi va oposar i el Suprem li va denegar el permís. Davant la negativa, el lletrat Andreu van den Eynde va tornar a formular un recurs de súplica i hi va incorporar la necessitat de consultar sobre la inmunitat al TJUE. Ara, el Suprem activa el tràmit per consultar les parts sobre si cal anar al TJUE però el manté a la presó.