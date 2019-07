Un agent de la Guàrdia Urbana dispara un tret a un gos que el va agredir

Un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona va abatre ahir un gos que el va mossegar a la cama, després que el policia acudís a ajudar dues persones que ja havien estat atacades per un grup de sis gossos sense lligar, entre els quals hi havia algun de raça potencialment perillosa. El comissionat d'Ecologia, Frederic Ximeno, i el de Seguretat, Amadeu Rescasens, van detallar que els fets es van produir cap a les 00.30 hores als Jardins Mossèn Cinto Verdaguer, i que els animals estaven acompanyats per una persona que no era el seu propietari. Ximeno va dir que, quan els agents van arribar, es van trobar una persona «molt alterada que demanava ajuda i una altra amb una ferida que sagnava», així com un grup de sis gossos sense lligar, que van atacar els agents quan es va acostar a la persona que estava a càrrec dels animals.

Recasens va relatar que els agents van mirar de protegir-se «infructuosament» amb les defenses i seguint el protocol, però que tres gossos van envoltar un dels agents, al qual un dels cans va mossegar per l'esquena a l'alçada de la cama. L'agent va córrer fins al llac del parc perseguit pels gossos i, després de «continuar fent ús de la defensa personal, i en no poder frenar l'agressió, va disparar.