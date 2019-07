El Suprem tomba els acords pel dret a decidir dels advocats catalans

El Tribunal Suprem ha anul·lat l'acord que el Col·legi d'Advocats de Catalunya va subscriure l'octubre de 2013 per adherir-se al Pacte Nacional del Dret a Decidir. Segons l'alt tribunal, «No és ajustat a Dret que un col·legi professional ni el corresponent Consell General prengui oficialment posició sobre qüestions polítiques que divideixen la societat i són alienes a la funció de defensa dels interessos professionals, en especial quan sobre elles existeixi discrepància entre els col·legiats». Tal i com va informar El Español, L'adhesió de diversos col·legis d'advocats catalans al procés sobiranista ha arribat al Tribunal Suprem per un recurs del Col·legi d'Advocats de Barcelona contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en 2016 va declarar que aquesta decisió va vulnerar el dret a la llibertat ideològica de els col·legiats que van discrepar de la presa de partit de la corporació.

El Suprem ha rebutjat la petició de Carles Puigdemont i Toni Comín, europarlamentaris electes, per adherir-se a la consulta plantejada al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), en relació amb el cas d'Oriol Junqueras, sobre els privilegis i les immunitats de la UE.



El TC tomba la gestió forestal

El Tribunal Suprem va confirmar l'anul·lació del Pla General de Política Forestal (PGPF) de Catalunya després que hagi desestimat el recurs de cassació de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el 2017 ja va anul·lar el pla arran d'un recurs d'Ecologistes en Acció.