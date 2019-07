Cimera independentista a Ginebra per traçar una unitat estratègica i la reacció a la sentència del judici de l'1-O

Representants dels partits i entitats independentistes s'han reunit aquest divendres en una cimera a Ginebra (Suïssa). Segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha pogut confirmar l'ACN, la trobada s'emmarca en les converses que el president de la Generalitat, Quim Torra, manté amb formacions i entitats per traçar una estratègia unitària de l'independentisme i per a preparar una reacció conjunta a la sentència del judici de l'1-O.

Segons han explicat diverses fonts, a la reunió no s'haurien abordat les tensions que han sorgit entre els dos socis de Govern pel pacte entre JxCat i PSC a la Diputació de Barcelona. A la trobada a més de Torra, hi ha assistit l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, representants d'ERC, JxCat, dos portaveus de la CUP i dos membres d'Òmnium. També hi hauria representat algun responsable de l'ANC.

La reunió s'ha produït coincidint amb l'anunci del pacte de govern a la Diputació de Barcelona entre JxCat i PSC que ha generat tensions i crítiques entre els dos socis de Govern.