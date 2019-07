Notes de tall 2019: Consulta les notes per accedir als graus de les universitats catalanes

Aquest divendres 12 de juliol es fan publiques les notes de tall dels diferents graus universitaris a Catalunya.

Les podràs consultar en aquesta mateixa notícia tan bon punt les difongui la secretaria d'Universitats de la Generalitat. Aquí mateix trobaràs un buscador interactiu on consultar totes les notes de tall.

Com es determina la nota de tall

Les places de cadascun dels centres d'estudi s'adjudiquen, començant per la sol·licitud de l'estudiant preinscrit amb la nota més alta i baixant per ordre de nota fins que s'exhaureixen totes.

Així doncs, la nota de tall correspon a la de l'últim estudiant que ha obtingut plaça en un determinat centre d'estudi universitari. Per això, s'ha de tenir en compte que no es tracta d'una nota prefixada sinó que pot variar cada any, ja que resulta de la relació existent entre les places disponibles en cada centre i el nombre d'estudiants que les sol·liciten en preinscripció.



A l'espera de les notes de 2019, en aquesta taula pots consultar totes les notes de tall de 2018. A la part superior de la mateixa hi ha la casella "Search" que permet una recerca d'un estudi o d'una universitat en concret.

L'any passat, el doble grau de Física i Matemàtiques que imparteixen la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat de Barcelona (UB) van ser els estudis universitaris amb una nota d´accés més alta, amb un 13,32 i un 13,25, respectivament. A contintuació es van situar Medicina a la UB (12,82), Enginyeria Física a la UPC (12,73) i el grau de Filosofia, Política i Economia que imparteixen la UPF i la UAB (12,71). Medicina i altres carreres biotecnològiques es van situar entre els estudis amb les qualificacions d'accés més elevades.