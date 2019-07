El TSJC anul·la el decret que regula l'impost català a les begudes ensucrades

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul el decret del govern català que regula l'impost autonòmic sobre begudes ensucrades envasades, creat a través dels pressupostos del 2017. El TJSC estima així el recurs interposat per diverses patronals i associacions, entre elles la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB), en contra del reglament d'aquest impost, contra el que és possible recurs. La secció segona de la sala contenciosa administrativa del TSJC considera que el govern català «ha prescindit dels tràmits de consulta, audiència i informació públiques expressament exigits» a l'hora de tramitar aquest decret.

El recurs l'havien presentat, a més de FIAB, la patronal de la gran distribució Anged, l'associació de grans cadenes espanyoles de supermercats (Punts directes), la de distribuïdors d'autoserveis i supermercats (Asedas), l'associació de codificació comercial Aecoc; l'associació empresarial de marques de restauració i l'associació Promarca. Aquestes entitats s'oposaven al citat decret per la seva «falta de justificació i precipitació», per l'omissió de tràmits rellevants en la seva tramitació, per apreciar vicis de constitucionalitat i per vulneracions del dret europeu.

El TSJC veu «evident» la vulneració dels preceptius tràmits de consulta, audiència i informació públiques, i per això no creu «necessari entrar a examinar els restants motius del recurs».

Per sustentar la seva decisió, el TSJC argumenta que el govern català «pretén escudar la seva actuació en la innecessitat d'aquests tràmits o en el fet que la Comissió Jurídica Assessora només aprecia un dèficit de motivació respecte a l'omissió dels mateixos».



Prescindir de tràmits

No obstant això, el tribunal conclou que «no ens trobem davant una insuficient motivació, sinó que la motivació al·legada s'aparta de forma evident de les causes que la pròpia llei estableix per poder prescindir d'aquests tràmits».

La direcció general de Tributs de la Generalitat va al·legar al seu moment davant la Comissió Jurídica Assessora que considerava que aquest decret no havia de superar tots aquests tràmits perquè el desplegament reglamentari, la càrrega impositiva i les obligacions fiscals ja venien contemplades a la llei que va crear aquest impost; és a dir, a la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2017.

Aquest impost català a les begudes ensucrades, que va entrar en vigor al maig del 2017, el gestiona l'Agència Tributària de Catalunya i va aportar l'any passat 42 milions d'euros. L'impost grava el consum de begudes ensucrades envasades; això és, aquelles que contenen edulcorants calòrics afegits, com el sucre o la fructosa.



El vicepresident del govern català, Pere Aragonès, va assegurar ahir que l'impost català a les begudes ensucrades se seguirà pagant i que el Govern treballarà per aconseguir que el reglament que desplega aquesta llei, ara anul·lat judicialment, «torni a estar vigent» com més aviat millor.

Aragonès va voler aclarir que «l'impost no està anul·lat, sinó el reglament que desenvolupa aspectes tècnics», i va sentenciar: «L'oligopoli de la indústria alimentària que ha posat en el punt de mira aquest impost des del primer dia no ens tombarà».