Eulàlia Reguant: «Tothom sap que la República no existeix»

L'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant va admetre ahir que «tothom ha assumit que la República no existeix». Així ho va dir en una entrevista a Catalunya Ràdio. També va explicar que la CUP treballa amb la idea que Catalunya tornarà a les urnes com a molt tard la propera primavera.

D'altra banda, Reguant va confirmar que «certs lideratges» de la CUP que «s'han convertit en lideratges de país» podrien tornar-se a presentar a les eleccions si s'aprova la idea de la formació d'ampliar el límit d'un mandat als diputats al Parlament. Preguntada per un possible retorn de l'expresident Artur Mas a la política activa, Reguant va dir que això voldria dir que «probablement durant 10 anys han passat moltes coses però hi ha inèrcies que no».

La CUP abordarà avui a Celrà la seva propera estratègia política, en una assamblea nacional en què es plantejarà articular «un front postelectoral ampli d'esquerres i sobiranista», encara que la nova línia de treball s'aprovarà a la fi de juliol.

Els cupaires consideren tancat un cicle electoral i fan una anàlisi a curt i mig termini, i sabent que els comicis catalans podrien convocar-se en els propers mesos; analitzen els seus errors i posen sobre la taula noves maneres de treballar per aconseguir els seus objectius, entre els quals mantenen l'exercici de l'autodeterminació. Així, fan una anàlisi crítica de la situació política en la qual assenyalen JxCat, ERC i el seu Govern que veuen sumits en la «inoperància en els seus compromisos d'avançar cap a la república catalana i el mandat de l'1-O», fet que va portar la CUP a desplegar un bloqueig de l'activitat parlamentària.