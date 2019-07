L'Open Arms es manifesta a Barcelona sota el lema «abans presos que còmplices»

Una manifestació en suport a les ONG de rescat al Mediterrani, com el vaixell Open Arms i Sea Watch, va omplir ahir els carrers de Barcelona. Sota el lema «abans presos que còmplices», els 500 assistents van alçar la veu «en contra de la criminalització i la persecució de les organitzacions que lluiten per a salvar vides en el mar».

La marxa va sortir a les 18.00 hores de davant del Consolat italià a Barcelona, al carrer de Mallorca, i va avançar per Pau Claris i Via Laietana fins a arribar al Port Vell. Els seus organitzadors van criticar l'actual «vulneració dels drets humans» per part de diversos països europeus, que dificulten les labors de rescat de refugiats.

Així doncs, la manifestació recorda com la Direcció General de la Marina Mercant de l'Estat va advertir a l'organització que si el buc humanitari Open Arms reprèn els rescats de migrants, que estan a la deriva en el Mediterrani, aquest pot ser sancionat amb multes de fins a 901.000 euros.

La marxa va partir del Consolat italià en protesta a l'enduriment de les polítiques sobre refugiats d'aquest país, on a més s'ha iniciat un procediment judicial a la capitana del vaixell de salvament Sea Watch, Carola Rackete. Aquesta va ser detinguda després de rescatar a 43 persones que estaven a la deriva en el mar. Rackete s'ha convertit en tot un símbol de la lluita de les organitzacions humanitàries.

Pels carrers de Barcelona es va deixar veure una llanxa amb les caretes del president del govern en funcions, Pedro Sánchez, i el vicepresident italià, Matteo Salvini. Clara critica als dos mandataris pel que fa a la seva política migratòria.



Els participants de la marxa

Els diversos voluntaris de l'ONG catalana Open Arms, organitzadors de la manifestació, es van veure acompanyats, al llarg del recorregut de la marxa, de nombroses entitats. Entre elles hi van participar Dunia Katos, Amnistia Interancional, Stop Mare Mortum, Associació Guaymuras Intercultural, Obrim Fronteres, Dones Palante, SOS Refugiats, Facultat de Nàutica de Barcelona, Aucoop i Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

També hi van figurar entre els assistens Tanquem els CIES, CCOO de Catalunya, Mediterranea Saving Humans, Greenpeace, Fundipau, Casa Nostra Casa Vostra, Libèl·lules.