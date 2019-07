La UPF rellançarà el Diari de Barcelona la primavera del 2020

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) rellançarà el Diari de Barcelona la primavera del 2020, segons ha anunciat el degà de la facultat de Comunicació, Jordi Balló, que ha explicat que engeguen aquest nou projecte amb l'objectiu de "donar veu periodística i creativa a una generació jove". Els encarregats de repensar el format de la capçalera seran alumnes del grau de Periodisme, amb el suport d'estudiants de Publicitat i Comunicació Audiovisual. En aquest sentit, el cap d'estudis del grau de Periodisme, Xavier Ramon, ha destacat que "l'actualitat serà el més important", però que també es vetllarà per la "profunditat". "Volem que el nou Diari de Barcelona sigui un laboratori per innovar", ha afegit.

Aquest projecte ha estat possible gràcies a un acord de cessió amb l'Ajuntament de Barcelona, que convertirà la UPF en una de les primeres universitats europees en tenir un mitjà de comunicació diari fet per estudiants. En aquest sentit, Ramon ha explicat que els alumes de l'assignatura 'Taller Integrat de Periodisme' seran "els principals proveïdors de contingut", tot i que també hi participaran alumnes d'altres estudis de la universitat, "especialment dels graus de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques i Humanitats". "Es tracta d'un projecte integral de tota la universitat amb l'objectiu de donar veu a una generació jove, amb la qual tenim molta confiança", ha afegit el Balló.

Per altra banda, el cap d'estudis de Periodisme també ha explicat que els encarregats del disseny i la conceptualització editorial del nou Diari de Barcelona seran 14 alumnes d'una de les modalitats de Treball de Fi de Grau que ofereixen els estudis de Periodisme de la UPF, amb la supervisió de professors i d'un equip editorial.

Pel que fa al format del projecte, Ramon ha explicat que tindrà el caràcter d'un "mitjà multiplataforma i multicanal". "Volem obrir el màxim de possibilitats tenint en compte la periodicitat, que volem que sigui diària, continua i sostinguda", ha explicat. "L'objectiu és posar en marxa un laboratori de nous formats periodístics, alhora que volem que sigui un mitjà de comunicació que permeti innovar i provar noves narratives informatives, però també audiovisuals i publicitàries", ha afegit.

Fent referència al públic al qual va dirigit, Ramon ha explicat que el mitjà "ha d'esdevenir un referent informatiu per a tota la ciutadania", però que tindrà sobretot una "atenció especial per arribar a una generació de joves amb edats compreses entre els 16 i els 30 anys".

Durant la presentació també ha intervingut la responsable del grau en Publicitat i Relacions Públiques, Mònika Jiménez, que ha explicat que el nou Diari de Barcelona també servirà com a "altaveu per donar a conèixer entitats de caire social amb les que habitualment col·labora el grau". "El nou mitjà ens permetrà donar ressò a entitats sense recursos, que no tenen massa presència als mitjans, i a aquells projectes de comunicació que neixen en el marc del grau de Publicitat i Relacions Públiques", ha explicat.

El rellançament del Diari de Barcelona s'emmarca dins d'un projecte de reforma del campus de comunicació de la UPF, especialment de l'àrea tallers, on s'ubicarà la redacció del nou mitjà. En aquest sentit Balló ha explicat que es crearà una zona "oberta i flexible, adaptada per a tota mena de persones, de tots els àmbits possibles".