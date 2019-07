El TSJC arxiva la causa contra Buch com a alcalde de Premià de Mar per l'1-O

El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que instrueix la causa contra el conseller d'Interior i exalcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, per desobediència i prevaricació l'1-O ha arxivat la querella presentada per la fiscalia. Segons el magistrat, Buch, com a alcalde, no va emetre cap disposició ni va donar cap ordre per habilitar locals municipals per fer les votacions després de rebre la notificació del Tribunal Constitucional que suspenia el referèndum.

En una breu interlocutòria, el magistrat instructor explica que Buch va signar un decret d'alcaldia el 7 de setembre donant suport al referèndum i dient que facilitaria els tres locals municipals habituals per fer les votacions. El 12 de setembre va rebre la notificació del TC i des d' aleshores ja no consta cap més actuació en el mateix sentit per part de Buch. Per tot això, el jutge arxiva el cas, tot i que encara es pot recórrer en contra d'aquesta decisió.