Artur Mas haurà de pagar 42.000 euros més pel 9N

Artur Mas, a la sortida del Suprem aquest any. Eduardo Parra

El Tribunal de Comptes va acordar aquest divendres elevar 41.831, 95 euros la condemna que va imposar a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a nou antics membres del seu govern, per organitzar la consulta independentista del 9 de novembre del 2014. Així, els responsables de la consulta hauran de retornar finalment un total de 4.988.620,11 euros.

L'òrgan fiscalitzador va augmentar la quantitat de la multa, després d'estimar el recurs d'apel·lació que va formular la Fiscalia i les associacions demandants. Aquesta sanció ve estipulada segons el que el tribunal considera que va costar celebrar la consulta sobiranista de l'any 2014 a Catalunya.

D'altra banda, es va rebutjar íntegrament els arguments dels condemnats quan van conèixer la primera sentència, el novembre del 2018. Concretament, Mas i els nou antics membres del seu govern van considerar que la decisió del tribunal estava «molt lluny de la imparcialitat» i pretenia ser, d'una banda, «un escarment» per a tots aquells que van dur a terme el procés participatiu del 9N i, per un altre, «un avís a navegants» per a futures ocasions.



Modificació de la sentència

Aquest cop, la Sala de Justícia del Tribunal Constitucional no només va confirmar la sentència anterior, sinó que constata que va quedar provat que la compra de 7.000 ordinadors pel govern, que dirigia Artur Mas, estava destinada a la finalitat anticonstitucional de celebrar una consulta sense suport pressupostari, constitucionalment admissible per dur-la a terme.

Així, Artur Mas, els exconsellers Irene Rigau, Francesc Homs, Joana Ortega i sis membres del seu govern hauran de retornar de manera conjunta i solidària, la xifra definitiva de 4.988.620,11 euros, en lloc dels 4.946.788,16 euros als quals se'ls va condemnar inicialment.