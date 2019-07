Un turista barceloní mor a Tailàndia en caure quan creuava una cascada

Un turista català de 26 anys va morir diumenge com a conseqüència d'una caiguda accidental quan intentava creuar la cascada Na Muang 2 a l'illa de Ko Samui, al sud de Tailàndia. El jove, veí de Barcelona, visitava l'illa amb un grup d'amics, quan de sobte va desaparèixer. Quan el grup va retornar a l'hotel, el jove no havia aparegut i, per això, van alertar les autoritats. L'equip de rescat va refer el camí que havien visitat, però no van trobar cap rastre del jove desaparegut. Finalment, van localitzar el cos sense vida del jove entre dues roques i parcialment negat d'aigua.