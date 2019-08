Designen la socialista Rosa Alarcón nova presidenta de TMB

La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, la socilista Rosa Alarcón, va ser designada ahir com a nova presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pels consells d'administració de Metro i Bus.

TMB va informar ahir en un comunicat de la designació de Rosa Alarcón com a presidenta i d'Antonio Poveda, alcalde de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), com a vicepresident de la mateixa empresa.

Enric Cañas continua en el seu càrrec de conseller delegat de TMB, com en els últims quatre anys. Els nous consells d'administració de Metro i Bus responen a l'acord per al govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona subscrit pels grups polítics PSC, En Comú Guanyem, ERC i JxCat per al període 2019-2023.

Rosa Alarcón és periodista i ha treballat als ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, fins a la seva elecció com a regidor. TMB va encarregar la fabricació de 42 trens a l'empresa francesa Alstom per substituir la majoria de combois de les línies 1 i 3 en la que és l'operació de compra de material mòbil ferroviari més important de la història del metro.