Instal·laran dos mòduls prefabricats a l'Institut El Pedró de l'Escala per fer front a la manca d'espai

L'Institut El Pedró de l'Escala guanyarà 270 m² d'espai gràcies a la instal·lació de dos mòduls prefabricats al pati del centre. La mesura vol posar remei a un problema que fa temps que s'arrossega: la manca d'espai provocada per la crescuda de l'alumnat. Un creixement que, en part, ve provocat per l’absència d'un —llargament reivindicat— cicle formatiu. En aquest sentit, aquest curs 2023-2024 s'ha detectat un augment d'alumnes a primer de Batxillerat, la qual cosa ha obligat al centre a reorganitzar les aules per encabir els dos grups nous.

Segons consta en el projecte, cadascun dels dos mòduls tindrà una dimensió de 120 m², i també s'instal·larà un mòdul d'unió de 30 mm². Actualment, el Departament d'Educació ha tret a licitació pública les obres per a la implantació de les infraestructures dels mòduls. El pressupost base de l'actuació és de 83.416,30 euros, IVA inclòs.

Preocupació: "L’Institut s’ha quedat petit"

En l'inici d'aquest curs, la regidora d’Educació, Maite Cortés, va explicar a l'EMPORDÀ, del mateix grup que Diari de Girona, que des de l'Ajuntament sentien "preocupació" per la manca d'espai al centre. "L’Institut s’ha quedat petit i el fet de no poder oferir un cicle formatiu, com hem demanat tantes vegades a Ensenyament, ha penalitzat la situació de Batxillerat amb més alumnes dels que serien aconsellables per l’espai disponible i l’evolució dels interessos dels estudiants", remarcava.