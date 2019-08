Els Mossos detenen l'excompany de la dona assassinada a L'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra han detingut a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) l'excompany sentimental de la dona que dissabte passat va morir a l'Hospital de Bellvitge després d'haver estat agredida.

Segons han informat fonts pròximes al cas, l'home, de 22 anys i nacionalitat peruana, ha estat detingut aquest matí com a presumpte autor de la mort de la dona, que va morir hores després d'ingressar malferida a l'Hospital de Bellvitge.

La víctima va ser localitzada a L'Hospitalet de Llobregat amb ferides provocades per una agressió violenta, per la qual cosa va ser ingressada en estat greu a l'Hospital, on els equips sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.

Arran de la mort, el jutge de guàrdia de L'Hospitalet de Llobregat va obrir diligències dissabte passat i va ordenar a la Divisió d'Investigació Criminal (DES.) investigar les circumstàncies de l'agressió.

Després de practicar diverses diligències, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a l'exparella de la morta, que en les pròximes hores passarà a disposició del jutge com a presumpte autor de la seva mort.

El detingut havia estat denunciat prèviament per la víctima per maltractament, per la qual cosa el jutge li havia dictat una ordre d'allunyament, segons fonts pròximes a la investigació.

Amb aquest cas, són ja 38 les víctimes mortals de la violència masclista a Espanya del començament d'any ençà, cinc d'elles a Catalunya.

El cas està sent investigat pel titular del jutjat d'instrucció número 1 de L'Hospitalet de Llobregat, que ha decretat el secret de sumari.