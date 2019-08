Jordà no rep els pagesos afectats pels focs del juny

Uns 80 pagesos i ramaders catalans afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre del mes de juny passat van participar ahir en una marxa lenta des de Torrefarrera (Segrià) fins a Barcelona per reclamar ajudes per fer front als danys del foc en les seves explotacions.

A bord d'una quarantena de vehicles, entre ells alguns tractors, els pagesos van sortir sobre les 9 hores de Torrefarrera i van recórrer en marxa lenta per l'autovia A-2 els 140 quilòmetres que separen aquest municipi del centre de Barcelona. Els damnificats per aquest incendi, que va afectar principalment a la comarca tarragoní de la Ribera d'Ebre, però també del Segrià i els Garrigues, veuen insuficients les mesures de suport aprovades per les administracions i reclamen ajudes directes per fer front als danys soferts en les seves finques. Després d'intentar sense èxit parlar amb la consellera d'Agricultura, Teresa jordà, els pagesos van anunciar un nou tall a Flix el diumenge.