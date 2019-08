Sánchez, Casado, Rivera i Iglesias recorden les víctimes, amb matisos

El president del Govern, Pedro Sánchez (PSOE), i els líders de l'oposició, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciutadans), Pablo Iglesias (Unides Podem) i Santiago Abascal (Vox) van recordar les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils en complir-se el seu segon aniversari, però a través de missatges amb diferents matisos.

El màxim representant de l'executiu en funcions, Pedro Sánchez, va enviar el seu «record i solidaritat» a les víctimes i els seus familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils i va assegurar que des de l'Executiu seguiran «ferms» en la lluita contra el terrorisme «defensant la democràcia».

En el seu compte oficial de Twitter, Casado va recordar les víctimes i va expressar la seva solidaritat «amb el dolor de les seves famílies». «La violència i l'odi dels terroristes no podran acabar amb la llibertat, democràcia i fortalesa d'una Espanya i una Europa unides», va afegir.

Per la seva banda, Rivera va expressar per Twitter tot el seu suport a les forces de seguretat «que es juguen la vida per protegir» les llibertats i va recalcar: «Davant la barbàrie i la intolerància, democràcia i llibertat».

Mentrestant, Iglesias va afirmar que fa dos anys «la barbàrie va colpejar Barcelona i Cambrils» i va enviar «una abraçada als qui van patir i pateixen aquella salvatjada».

El líder de Vox, per la seva part, va assegurar que dos anys després «les mateixes amenaces segueixen vigents» i va emfatitzar: «Els que ens van col·locar en situació d'amenaça segueixen fent-ho amb les seves polítiques suïcides».



«Sense secrets»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que estava al capdavant del Govern quan es van produir els atemptats, va demanar que es dediqui «el mateix esforç» que es destina a «tapar les evidències d'una investigació periodística» sobre la vinculació de l'imam de Ripoll amb el CNI a permetre que s'obri una comissió parlamentària on es parli «sense secrets d'Estat ni matèria reservada». També a Twitter el president Quim Torra va llançar un missatge de suport a les víctimes i va recordar la labor de Puigdemont, el llavors conseller Quim Forn -que ahir va denunciar que el Govern va optar per l'«obscurantisme» amb el 17-A- i el major Josep Lluís Trapero, actualment pendent de judici per rebel·lió per l'1-O.

Precisament, el secretari general del PPC, Daniel Serrano, va acusar Torra d'«alimentar una teoria de la conspiració una mica paranoica» i va insistir que els «únics responsables» d'un atemptat terrorista «sempre són els assassins». L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va afirmar que no està d'acord a «alimentar cap teoria de la conspiració», però va puntualitzar que considera que «no sobra cap comissió d'investigació»: «les víctimes i els ciutadans tenen dret a conèixer tota la informació».

També el secretari general d'Units per Avançar i diputat del grup PSC-Units al Parlament, Ramon Espadaler, va rebutjar sumar-se a «conspiracions» i va subratllar que «l'únic responsable dels atemptats a Barcelona i Cambrils dels quals ara es compleixen dos anys és el terrorisme jihadista».

Des de Ciutadans, el seu líder a Catalunya, Lorena Roldán, va assegurar que el segon aniversari és un «dia trist per a la democràcia» en què s'ha de mostrar «unió, suport i solidaritat» a les víctimes, estar al seu costat i que siguin les «veritables protagonistes».