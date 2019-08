La «batalla» entre ERC i JxCat: un divorci que apunta a eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reconegut aquesta setmana que existeix una «batalla» entre independentistes, dues formes de veure el camí cap a «la República» i dues agendes de partit, les d'ERC i JxCat, socis al Govern, les diferències entre els quals obren la porta a noves eleccions després de la sentència de l'1-O.

Per la seva part, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va expressar ahir que el seu partit sent «respecte absolut» per la proposta de Torra, de tornar a una fase de confrontació amb l'Estat, però va demanar que això es combini amb seguir apostant pel diàleg. Aquests són els vuit punts clau de la «batalla» entre els dos partits».



1. Com respondre

a la sentència de l'1-O?

Els republicans insisteixen per boca del mateix Oriol Junqueras en el fet de no descartar tornar a les urnes quan arribin les sentències a la cúpula separatista. Per contra, Torra -qui té la competència per convocar-les- evita referir-se a aquesta possibilitat, mentre l'espai postconvergent perd força en les enquestes i es reordenen les seves diferents famílies (La Crida, JxCat i PDeCAT).



2. Desacord sobre la

investidura de Pedro Sánchez

Mentre ERC segueix oferint la mà per al suport al PSOE per a una investidura després de l'estiu d'un govern progressista que eviti una aliança conservadora a Moncloa, JxCat insisteix en les seves «155 raons per al no» a Sánchez, en referència a la intervenció de la Generalitat després de l'1-O per fer complir la legalitat.



3. Divergències sobre

les llistes unitàries

JxCat ha volgut repetir la fórmula de «Junts pel sí» d'aglutinar a la mateixa llista a tot l'independentisme, encara que després de l'1-O ERC ha preferit presentar-se en solitari. Des de l'entorn de Puigdemont i Torra no cessen, no obstant això, a reclamar als republicans que no tanquin la porta a «anar junts» en un projecte «de suma».



5. Diàleg versus via unilateral

ERC insisteix que la seva línia és la de pactar i dialogar amb «l'Estat» i deixar aparcada la via unilateral. Per contra, Torra va cridar a obrir els ulls sobre que el diàleg amb Madrid no és possible i ha apostat per «prendre la iniciativa» i optar per la ruptura. «La confrontació no és agradable però no es pot evitar», va dir dimarts, citant l'expresident Puigdemont.



6. La ferida dels

governs municipals

Els pactes municipals que han portat tant a ERC com a JxCat a pactar amb partits que en clau nacional van avalar l'aplicació de l'article 155 han obert ferides entre totes dues formacions en tirar-se en cara alguns d'aquests acords. El pacte més visible i criticat fins i tot per algunes entitats independentistes és el de JxCat i el PSC a la Diputació de Barcelona.