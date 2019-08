cs: «Els inscrits a la Diada han baixat perquè la gent n'està farta»

El president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, considera que la xifra d'inscrits a la manifestació de la Diada ha caigut un 25% respecte a l'any passat perquè «tothom està fart del procés» i hi ha «cansament per part de l'independentisme». En una atenció als mitjans el també membre de l'executiva nacional de Cs va criticar «la falta d'alternatives d'aquest govern que no governa, que només està repartint els diners de tothom per qüestions del procés». La xifra d'inscrits a la manifestació de la Diada és de 37.500 persones.