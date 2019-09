Mor una noia de 17 anys en la sortida de via d'una motocicleta

Una noia de 17 anys va morir ahir al matí en la sortida de via d'una motocicleta a Granollers. La víctima, C. Z. C. i veïna de Martorelles, anava de paquet a la moto i el conductor va resultar ferit de poca gravetat. Aquest últim va ser evacuat a l'hospital de la Vall d'Hebron. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'avís del sinistre es va rebre a les 07.02 hores al quilòmetre 25 de l'N-152a, que circumval·la la capital de Vallès Oriental. Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques. Amb aquesta víctima, ja són 118 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.