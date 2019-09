La Mesa evita que el síndic expliqui el seu vincle amb el cas 3% al ple del Parlament

La majoria de la Mesa, amb els vots dels membres que donen suport al Govern, va decidir ahir que no es tramiti a la Junta de Portaveus la compareixença en el ple del síndic de greuges en funcions, Rafael Ribó, que havia demanat Cs, per donar explicacions per la seva vinculació amb membres imputats del cas 3%. Ahir Ciutadans va llamentar que ni tan sols pugui debatre's i assegura que buscaran altres vies. La Mesa sí que avala que declari en una comissió.

La setmana passada el síndic en funcions va anunviar que havia demanat comparèixer davant del Parlament per explicar-se sobre les informacions que l'assenyalen com a destinatari d'obsequis de la trama del 3%. Concretament, es parla d'un suposat viatge a Berlín per veure la final Barça-Juventus del 2015 i que hauria pagat Jordi Soler, acusat de finançar a CDC, segons El Periódico.

Després que Ciutadans hagués tornat a reclamar la seva compareixença en un ple extraordinari i que l'hagi acusat de ser «el Síndic del Procés», Ribó va manifestar que ha demanat dos cops, per carta, comparèixer, i que ho havia tornat a fer per telèfon amb el president, Roger Torrent. A més de Cs, el PSC també va demanar la seva compareixença en la Comissió d'Afers Institucionals (CAI).

D'altra banda, Cs, el PSC-Units i el PP van criticar ahir a la Mesa del Parlament la participació de la Cambra catalana en l'acte institucional que organitza durant la Diada de l'11 de setembre al costat del Govern dedicat als presos sobiranistes i als dirigents independentistes a l'estranger, sota el títol «Tornarem». Segons fonts parlamentàries, el PSC va iniciar una queixa verbal quan se'ls va informar de com serà aquesta celebració, i el van secundar els altres dos grups, que van lamentar que els membres de la Mesa no coneguessin amb anterioritat aquests actes, i que se'n van assabentar aquest dilluns per una roda de premsa. Els grups independentistes van al·legar que no se'ls va comunicar la setmana passada perquè els serveis informàtics del Parlament no funcionaven, segons van dir, i fonts de la Presidència de la Cambra han dit que el vicepresident primer, Josep Costa (JxCat), va enviar el correu electrònic però no va arribar a temps.

Des de Cs, el PSC i el PP critiquen que el calendari de la Diada «deixa fora la meitat dels catalans» i que alguns membres parlamentaris no s'hi senten representats, per la qual cosa van avisar que els grups reflectiran en l'acte la seva disconformitat i prendran les iniciatives que considerin adequades.La portaveu del PSC, Eva Granados, va afirmar en una anotació a Twitter recollida per Europa Press que no participaran en els actes que no siguin de caràcter institucional, i ha criticat que l'acte sobre els presos «és de reivindicació independentista» i els exclou, com asseguren que ja va passar l'any passat.

Va recordar que «les institucions tenen l'obligació de propiciar espais de trobada de tots els catalans», i fonts parlamentàries van afegir que el partit sí que assistirà a l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, i que espera poder assistir a tots els actes l'any vinent.



Judici a Torra

En la Mesa es va parlar sobre la coincidència del judici al president de la Generalitat, Quim Torra, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i el Debat de Política General del Parlament el 25 i 26 de setembre.

Les mateixes fonts parlamentàries van explicar que el president del Parlament, Roger Torrent, va afirmar que el ple convocat per a aquests dies (que es preveu que sigui el Debat de Política General) es manté, encara que és la Junta de Portaveus qui ha d'abordar-ho i decidir l'ordre del dia, i també cal veure si pot haver-hi algun canvi en les dates del judici a Torra.