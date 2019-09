El monestir de Montserrat disposarà de nous mecanismes de protecció dels menors

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va assegurar que el seu monestir crearà aviat nous mecanismes de protecció per als menors després de conèixer-se que el monjo Andreu Soler, ja mort, va actuar durant anys com un «depredador sexual» i un «pederasta». Soler va avançar aquestes mesures a l'homilia que va pronunciar a la missa major de la basílica i durant la qual va tornar a demanar perdó a les víctimes dels abusos sexuals que van ser comesos pel monjo.

L'abat va fer referència a l'informe fet públic divendres passat per la comissió independent creada pel monestir per investigar els abusos a menors comesos per Andreu Soler, responsable de l'agrupació escolta de Montserrat, i en què es revelen, a més, dos nous casos de pederàstia desconeguts per part del que va ser responsable de l'Escolania, V.T.M., comesos el 1968.

Soler, qui també va anunciar en una entrevista a TV3 que no pensa dimitir per aquests casos, va manifestar la voluntat del monestir de seguir lluitant contra la xacra de la pederàstia a la societat actual. L'abat va assenyalar que, després de conèixer-se aquests casos, aviat es «milloraran i augmentaran els mecanismes de protecció de menors existents a Montserrat», encara que no va precisar com.

Soler va indicar que «Montserrat té també les seves debilitats i els seus pecats», i que divendres, amb l'informe fet públic per l'esmentada comissió, es va complir el compromís adquirit al començament d'any d'investigar les denúncies d'abusos «amb voluntat de transparència».

«Fem nostres els resultats d'aquesta investigació i, per això, vull expressar, en nom dels meus germans de comunitat, la nostra gran consternació en conèixer el mal que es va fer a aquestes víctimes dels abusos així com veure com havien fallat els mecanismes de prevenció i control», va afirmar l'abat.

Soler va afegir que repeteix, «amb més intensitat encara que el 3 de febrer, la petició de perdó a les víctimes, a les seves famílies i a tots els qui, d'una manera o una altra, han patit dolorosament les conseqüències dels abusos». El màxim responsable del monestir va tornar a posar la seva comunitat «a disposició de les víctimes per acompanyar-les, si ho desitgen, en el seu dolor i en la seva recuperació emocional». «Una vegada més -va afegir-, condemnem d'una manera absoluta qualsevol mena d'abús a menors».