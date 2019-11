Llibertat sense fiança, però amb mesures cautelars, per a Comín i Puig

Un jutge d'instrucció belga ha deixat aquest dijous en llibertat sense fiança, però amb mesures cautelars, als exconsellers de la Generalitat Toni Comín i Lluís Puig, reclamats pel Tribunal Suprem per la seva presumpta responsabilitat en el referèndum de l'1-O.

Després de la compareixença a la Fiscalia no s'ha fixat data per a la vista en un jutjat de primera instància a la Cambra de el Consell de Brussel·les, segons han manifestat a la sortida de la Fiscalia de Brussel·les els polítics independentistes i els seus advocats.

Com a mesures cautelars el jutge d'instrucció els ha exigit que declarin una residència fixa, que estiguin a disposició de les autoritats judicials i que no surtin del territori belga.

Simon Bekaert, un dels lletrats, ha explicat que el jutge d'instrucció ha de decidir ara si les euroordres contra Comín (reclamat per sedició i malversació) i Puig (sol·licitat només per malversació) poden integrar-se juntament amb la de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , la euroordre per sedició i malversació va ser cursada dues setmanes abans que les dels exconsellers i la vista està fixada el proper 16 de desembre.

"Ara com ara no sabem ni tan sols la data de la nostra compareixença davant la Cambra de el Consell", ha declarat Comín, que ha explicat que davant del jutge d'instrucció ha al·legat que té "immunitat com a eurodiputat".

Com va passar en la declaració de Puigdemont, els advocats de Comín i Puig han argumentat que Comín estaria emparat per immunitat parlamentària com a eurodiputat electe després de les eleccions de el passat 26 de maig, extrem que rebutgen el Parlament Europeu, la Comissió Europea i Espanya.

La llei electoral espanyola exigeix ??que els europarlamentaris electes es personin a Madrid per prometre acatar la Constitució i retirar la seva acta per a ser proclamats com a membres de Parlament Europeu, però el cas està pendent de resolució davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) .

Aquesta línia argumental no afecta la defensa de Puig, ja que no va concórrer en cap llista a les eleccions europees de el passat 26 de maig.

Preguntats per les declaracions de el president de Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, en el debat electoral de dilluns passat en què es va comprometre a portar a Puigdemont de tornada a Espanya, i que després va matisar assenyalant que el Govern dóna suport a la Fiscalia en les seves tràmits, els dos exconsellers han assenyalat que utilitzaran aquests comentaris com a part de la seva defensa a Bèlgica.

"La nostra defensa, que sempre ha incorporat com una de les línies principals la manca de garanties d'un judici just i imparcial, aprofitarà tots els fets nous que confirmen aquesta línia argumental", ha declarat Comín.

Els exconsellers també s'han referit, a preguntes de la premsa, a la declaració d'un dels CDR detinguts el passat 23 de setembre i que forma part de l'sumari de el cas en què estan acusats per terrorisme per la presumpta preparació d'actes de sabotatge .

Un dels CDR empresonats declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional que el grup planejava tancar-se al Parlament a el menys cinc dies, en els quals el president de la Generalitat, Quim Torra, "anava a declarar la independència", un projecte que, segons la declaració, venia "de presidència".

"Ens sembla igual de inversemblant que moltes de les coses que s'han estat dient en molts atestats i sumaris en aquests anys d'instrucció en els quals hem vist autèntiques falsedats (...). Nosaltres no hem tingut cap relació amb els CDR i poso la mà al foc que el president Puigdemont i el president Torra tampoc ", ha dit Comín.

Puig, per la seva banda, ha ironitzat sobre el fet que Bèlgica sigui "un país on els dibuixos animats i els còmics estan molt ben fets".

"La ciència ficció és un gènere de la literatura que està molt ben tractat aquí", ha dit.

Un cop el jutge d'instrucció decideixi sobre si reagrupa o no les tres euroordres, el procediment continuarà en un jutjat de primera instància a la Cambra de el Consell de Brussel·les, que es pot presentar per les parts -Fiscalia i reclamados- en Apel·lació i Cassació.

El termini normal per resoldre el dossier és de 60 dies, que poden estendre fins a 90 i fins i tot més enllà en casos excepcionals.