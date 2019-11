La JEC dictamina que Junqueras no pot ser candidat en els comicis del 10N

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest divendres que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat a tretze anys de presó per delictes de sedició i malversació, no podrà ser candidat a les eleccions del 10N per ser "ineligible", encara que hagi estat posposada la seva pena d'inhabilitació.

La JEC argumenta que, d'acord amb l'article 6 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), el dirigent polític català és inelegible per estar condemnat amb sentència ferma i tanca així la petició que ERC li va enviar ahir dijous perquè Junqueras fos restituït com a candidat a les generals.

"No procedeix accedir al que sol·licita", diu la Junta.

La defensa de Junqueras ha informat aquest dijous de la presentació d'un recurs davant el Suprem per accedir a la llibertat i d'un altre davant la Junta Electoral Central per poder competir en les eleccions de diumenge.

Junqueras considerava que tenia dret a ser candidat després que el Suprem posposés la pena d'inhabilitació absoluta amb la qual també va ser condemnat en la causa del procés, a l'espera que el Tribunal de Justícia de la UE resolgui la qüestió prejudicial plantejada sobre l'abast de la immunitat de Junqueras com a eurodiputat.

La Junta Electoral ja li ha dit que no i el Tribunal Suprem ha donat tres dies a les parts en la causa del procés -la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i Vox- perquè es pronunciïn sobre la petició de llibertat.