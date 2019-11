Cisma a l'acampada de Plaça Universitat

L'acampada de la plaça Universitat es manté i es reorganitza després d'unes hores de polèmica i una tensa assemblea de divendres a la nit –amb força discrepàncies- que va acabar amb la marxa d'una part dels participants. El campament continua indefinit ara amb el nom d'Assemblea Plaça Uni (@assembleapluni) i amb nous comptes a Instagram, Twitter i Telegram.

Des d'aquests comptes a les xarxes socials, s'acusa a un sector de l'organització de l'acampada vinculat a partits polítics (les branques juvenils d'ERC i Arran) de decidir aixecar la protesta sense cap consens "per deixar pas a noves mobilitzacions" i d'haver marxat amb la recaptació de la caixa de resistència (uns 40.000 euros) i part del material de l'assentament. Com a contrapartida, els membres de l'original Acampada 14O –que han marxat- els acusen de "trencar les dinàmiques assembleàries" i "de prendre decisions unilaterals com la creació de trinxeres, actuar de forma encaputxada o amb actituds impròpies d'una acampada feminista".