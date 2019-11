265 passatgers de Qatar Airways passen cinc hores tancats a l'avió, a l'aeroport del Prat

Els 265 passatgers del vol de la companyia Qatar Airways, que hauria d'haver-se enlairat a dos quarts i cinc de deu de la nit del dissabte a l'aeroport del Prat amb destinació Doha, es van passar més de cinc hores tancats a l'avió a causa d'una avaria. Segons va informar via telefònica un dels passatgers, la raó per la qual no podien baixar era «perquè no hi havia personal operatiu a l'aeròdrom» per desembarcar.

El passatger va explicar que el comandant havia informat d'una avaria que els tècnics estaven intentant reparar, i que no era possible baixar de l'avió per falta de personal. L'avió, un Boeing 787-8, anava «ple» de passatgers segons informava l'afectat, i també de nadons.