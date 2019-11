Un home reclama la independència enfilat dalt d'un cotxe i amb una motoserra

Els conductors que es desplaçaven entre el nucli de Sant Fruitós i Torroella de Baix (Bages) es van endur fa uns dies una sorpresa a la carretera. Es tracta d'un home que reclamava la independència i la llibertat dels líders independentistes presos d'una forma que cridava l'atenció a tothom.

El cas és que l'home, equipat amb una armilla reflectora, estava enfilat al cotxe, al costat de la via, i amb una motoserra a les mans que mostrava als conductors que passaven per la carretera. A més, a dins i al voltant del vehicle hi havia tot tipus d'objectes (banderes, un casc, una jaqueta, unes botes, una caixa de pizzes...